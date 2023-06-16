Kente özgü kültürel ve tarımsal ürünlerin korunması ve tanıtımı için çalışan İznik Belediyesi, İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyasının ardından Derbent Dokumaları’nı da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Coğrafi İşaret belgesiyle tescilletti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın talimatlarıyla ilçeye özgü ürünlerin geleceğe taşınması vizyonu çerçevesinde hazırlanan dosya ile yapılan Derbent Dokumları başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından onaya uygun bulundu. Tescil belgeleri yetkililer tarafından hazırlanarak İznik Belediyesine teslim edildi.

“İznik’in Değerlerine Sahip Çıkmalıyız”

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik’in kültürel ve tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalışıyoruz. Coğrafi işaret aldığımız ürünlerle geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizi koruyoruz. Tarımsal ürünlerde bu sayede tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar da sağlanmış oluyor. Coğrafi İşaret Tescil Belgelerini daha önce aldığımız İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyalarına bugün Derbent Dokumaları da eklendi. Ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde ki süreçte farklı çalışmalarla İznik’in bir çok değerini İznik Belediyesi adına tescil ettireceğiz. İznik Çinisi’nin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız dörde çıkmış durumda. İznik’in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. İznik ilçemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.