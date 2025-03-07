DEPSAŞ Enerji, engelli bireylerin enerji hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Enerji" projesiyle 2024 Stevie Ödülleri’nde "Müşteri Memnuniyetinde Yenilikçi Başarı" kategorisinde Gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu.

DEPSAŞ Enerji, engelli bireylerin enerji hizmetlerine eşit ve kolay erişimini sağlamak ve insan odaklı, sürdürülebilir elektrik perakende satış hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle 2024 yılında uluslararası alanda üçüncü kez ödüle layık görüldü. Şirket son olarak Uluslararası Stevie Ödülleri’nde "Engelsiz Enerji" projesi ile "Gümüş Ödül" almaya hak kazandı.

Bununla beraber, Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri (A.C.E. Awards) kapsamında "Gold Ödül" alarak müşteri odaklı hizmet anlayışını tescilledi. Şirket geçtiğimiz ay 7. CX (Customer Experience) Proje Değerlendirme Programı kapsamında sürdürülebilirlik kategorisinde "Kapsamlı Düşünce Özel Ödülü" ne layık görülmüştü.

Engelli bireylerin elektrik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan DEPSAŞ Enerji, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki müşteri hizmetleri merkezlerinde önemli iyileştirmelere imza attı. Bu doğrultuda şirket engelli müşterilere yönelik, öncelikli ve hızlı hizmet noktalarının yanı sıra, fiziksel erişim kolaylıkları sağlayan rampalar, tekerlekli sandalye dostu alanlar ve görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanmış dokümanlar sunuyor. Aynı zamanda, şubeye gelemeyen engelli abonelere evde hizmet vererek herkes için eşit hizmet anlayışını benimseyen bir model geliştirdi.

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin, yaşamlarını kolaylaştırmak ve elektrik hizmetlerine erişimlerini en üretken şekilde sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Engelsiz Enerji’ projemiz, herkese eşit hizmet sunma hedefimizin bir parçası. Bu vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor." dedi.

DEPSAŞ Enerji, Engelsiz Enerji Projesi kapsamında sürekli gelişim ve inovasyon odaklı bir hizmet anlayışı benimsiyor. Şirket, dijital erişim konusunda da önemli adımlar atarak görme engelli bireylerin mobil uygulama ve internet sitesini rahat kullanabilmesini sağlayacak teknolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi. Bununla birlikte, işitme engelli bireyler için geliştirilen işaret dili destekli görüntülü çağrı merkezi uygulamasıyla, müşteri hizmetlerinin her birey için erişilebilir hale gelmesini sağladı.