DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, farklı branşlardaki sporcularıyla başarılarına yenilerini ekliyor. Kulübün erkekler 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden voleybol takımı, gösterdiği yüksek performans sayesinde 1. Lig’e yükseldi.

Mardin’de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda ise kulübün sporcularından Muhammed Bilal Okay gençler kategorisinde şampiyon oldu. Öte yandan Samsun’da düzenlenen Ateşli Silahlar 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası’nda gençler kategorisinde Fahrettin Can Al Türkiye Şampiyonu olurken, yıldızlar kategorisinde Zeynep Kılıç ve küçükler kategorisinde yarışan Bade Nil İlhan birincilik madalyası kazandı.

Kulübün kick boks branşındaki sporcularından Muhammed Bilal Okay ise Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda gençler kategorisinde şampiyon oldu. Aynı turnuvada Yakut Yılmaz gençler kategorisinde ve Kutalmış Çiftcioğlu büyükler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü ünvanlarını kazandı. Sezon boyunca forma terleten sporcuların gösterdiği üstün başarı, kulübün çeşitli spor dallarında sporcuların kabiliyetlerini arttıran bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen Ateşli Silahlar 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası’nda da üstün başarılara imza atarak kupadan üç şampiyon ile döndü. Gençler kategorisinde Fahrettin Can Al’ın, Türkiye şampiyonu olduğu turnuvada Bade Nil İlhan ise küçükler kategorisinde birincilik elde etti. Turnuvada yıldızlar kategorisinde yarışan Zeynep Kılıç da birincilik madalyasını kazanan isim oldu.

“Sporcularımızın başarıları ile gururlanıyoruz”

Ligde ve şampiyonalarda üstün başarı gösteren sporcular hakkında konuşan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Her yaş grubundan sporcularımızın gösterdikleri yüksek performans sonucunda kazandıkları başarılarıyla gururlanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerde, spora gösterilen ilginin daha da artması için her geçen gün daha fazla çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda kulübümüzün elde ettiği başarıların katlanarak artması için desteklerimizi sürdüreceğiz. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başantrenörü Mehmet İpek’i ve kıymetli sporcularımızı kutluyorum. Bilhassa şampiyon voleybol takımımıza 1. Lig’de başarılar diliyorum” dedi.

Disiplin ve uyum, başarıyı getirdi

Sporcularının başarılarını değerlendiren Başantrenör Mehmet İpek ise, “Öncelikle antrenörlerinin de emekleriyle çok çalışarak önemli başarılara imza atan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımız katılmış oldukları müsabakalarda üstün başarı göstererek çalışmalarının karşılıklarını aldı. Şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen voleybol takımımız, disiplin ve uyum içinde hareket eden yetenekli sporculardan oluşuyor. Sporcularımız Muhammed Bilal Okay ve Yakut Yılmaz ülkemizi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek, onlara şimdiden başarılar diliyorum. Kulübümüzü gerek ulusal gerek uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.