Deperemzede vatandaşlar yeni yapılan akıllı köy evlerine yerleşerek yeni bir hayata başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde evleri yıkılan depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri 35 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teslim ettiği akıllı köy evlerine yerleşen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmenin sevincini yaşarken bir yandan da kaybettikleri aile fertlerinin üzüntüsünü yaşıyor. Köy evine kavuşan ve depremde bütün ailesini kaybeden 56 yaşındaki Abdullah Yıldırım, bu kadar kısa sürede bize ev verileceğini tahmin etmediğini ancak 35 gün gibi kısa bir sürede evine kavuştuğunu belirtti.

“Bütün ailemi depremde kaybettim”

Depremde bütün ailesini kaybettiğini belirten Abdullah Yıldırım, “6 Şubat’taki depremde Bütün ailemi kaybettim. Eşimi, oğlumu, kızımı, kardeşimi yeğenlerim olmak üzere ailemden 8 kişiyi kaybettim. Ben fıstık tarlama yaban domuzları girmesin diye Nurdağı merkezden köye gitmiştim. Orada konteyner vardı orada nöbet tutuyordum. O akşam depremden bu sayede kurtuldum ama bütün ailemi kaybettim. Eşimi oğlumu kızımı kardeşimi yeğenlerimi hepsini kaybettim. Nurdağı merkezde oturuyorduk normalde. Deprem olduğu zaman ben arabama binip eve gittim ama ev yıkılmıştı. 3 kişiyi kurtardık, 2 tane yeğenim ve yengemi enkazdan kurtardık” dedi.

“Bu kadar kısa sürede eve kavuşacağımızı düşünmezdim”

Çok kısa sürede evlerinin teslim edildiğini vurgulayan Yıldırım, “30-35 gün gibi kısa bir sürede anahtarı teslim ettiler. Cumhurbaşkanımız teslim etti. Ev çok güzel temelinden beri takip ediyorum. Bu kadar kısa bir sürede evlerin bize teslim edileceğini beklemiyordum. 2 aydan aşağı sürmez diye düşünüyordum ama kısa bir sürede bize teslim ettiler” şeklinde konuştu.

“Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı”

Bize verilen evin içinde her şey olduğunun altını çizen Yıldırım, “İçinde her şeyi vardı eksiksiz bize teslim ettiler. Yumurtasından tut çamaşır tozuna kadar evde her şey vardı. Ben çiftçilikle uğraşıyorum hayat devam ediyor 2 tane yeğenim var onlar için de olsa uğraşmak zorundayım. Allah devletimize zeval vermesin her zaman yanımızdaydı. Bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.