Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Sargın, kadınlarda depresyonun kardiyovasküler hastalık riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekti. Depresyonun bireyin yaşam tarzını ve sağlık alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini belirten Sargın, bu durumun özellikle kadınlarda kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını vurguladı.

Depresyon, bireyin hayatla bağını azaltarak fiziksel sağlığına özen göstermesini engelliyor. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Ulusal Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın, kadınlarda kardiyovasküler hastalıkları ele aldığı sunumunda psikososyal faktörlerin de hastalıkların oluşumunda risk faktörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kadınlarda depresyon ve kalp hastalıkları riski

Doç. Dr. Sargın, depresyonun kadınlarda kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 64 oranında artırdığını belirtti. Sosyal izolasyon ve bakım verme rollerinin kadınlar üzerinde kronik strese neden olduğunu ifade eden Sargın, depresyondaki kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının görülme oranının yüzde 50-60 daha fazla olduğunu söyledi.

Depresyon kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

Depresyonun insan üzerinde yaptığı etkilere değinen Sargın, bu durumu şu sözlerle açıkladı: “Depresyondaki bir kişi dışarı çıkmıyor, güneş ışığı almıyor, ilaçlarını kullanmıyor ve etrafıyla ilişiğini kesiyor. Stres seviyesi artıyor ve buna sigara gibi zararlı alışkanlıklar da eklenebiliyor. Tüm bunlar kalp ve damar hastalıklarının risk faktörlerini artırıyor.”

Sosyal destek hayati önem taşıyor

Doç. Dr. Sargın, depresyonun getirdiği yalnızlığın, bireylerin doktora başvurmasını engellediğini ancak sosyal çevresi tarafından desteklenen bireylerin, tedavi süreçlerine daha kolay ikna edildiğini kaydederek, sürecin zorluklarını şu sözlerle aktardı: “Depresyondaki bir hastayı doktora yönlendirmek sosyal çevre desteği olmadan oldukça zor. Yakın çevresi bu süreçte önemli bir rol oynuyor."

Ruh ve beden sağlığı birlikte ele alınmalı

Doç. Dr. Murat Sargın, son olarak depresyon ve kalp-damar sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Sargın, hastaların ruhsal durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, depresyon tedavisinin, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirtti.