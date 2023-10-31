İstanbul Küçükçekmece’de, depremzede olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki kızı, evine kadar takip eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapık şahsı yakalayıp olayı itiraf ettirdikten sonra darp eden kızın babası ise, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın kızı takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ekim tarihinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden Fesih A., okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun önünü kesip çay içmek için 10 bin lira teklif eden Fesih A., çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunun sonraki gün evine kadar takip etmişti.

Yaşanan olayın ardından kızın babası T.I, ise arkadaşlarıyla beraber Fesih A.’yı bularak boş bir araziye götürüp, ondan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi. Babanın sorularına cevap veren şüpheli, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darp edildiği anları cep telefonu kamerasına çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, taciz şüphelisi Fesih A., ile kızın babasını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kameraya yaptıklarını itiraf eden şüpheli tutuklandı

Şüpheliyi yakalayarak darp eden kızın babası T.I, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, boş arazide yaptıklarını itiraf eden taciz şüphelisi Fesih A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.