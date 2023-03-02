Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedenin otomobili alev alev yandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedenin otomobili alev alev yandı.

Gazipaşa’da Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde Kemal U.’ya ait araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Kabloların şase yapması sonucu

motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Gazipaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yanan aracın ilçede konaklayan depremzedeye ait olduğu öğrenildi.