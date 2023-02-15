Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurulan sahra fırınlarında Mehmetçik aralıksız olarak ekmek yapımına devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurulan sahra fırınlarında Mehmetçik aralıksız olarak ekmek yapımına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: “Bingöl’de konuşlu 49’uncu Komando Tugayımız Kahramanmaraş’taki seyyar sahra fırınında aralıksız olarak ekmek yapımına ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyor” denildi.
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