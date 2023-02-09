Hatay’da depremde hayatını kaybeden Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde Laal Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Seyit Salih Mezarlığı’nda defnedildi. Yakın akrabası olan Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesine katılmak için otomobiliyle yola çıkan Mehmet Demir de, Mersin’in Gülnar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İki acıyı birden yaşayan aileler, gözyaşlarına boğuldu.

Deprem bölgesine giden tır kaza yaptı: 2 yaralı

Deprem bölgesine giden tır kaza yaptı: 2 yaralı

Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılmak için yola çıkan Yalçın’ın akrabası Mehmet Demir de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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