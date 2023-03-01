Malatya’da meydana gelen deprem felaketinden kurtulan Cemile Yalçın (79), Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Kaldığı evde aşırı göğüs ağrısı çeken Yalçın’ın acil ameliyata alındı ve 4 damarı bypass ile değişti. Deprem anını anlatan Yalçın, "Çok ciddi bir sarsıntı oldu. Sarsıntı sonrasında oğlumun ayağı kırıldı. İnanılmaz bir sarsıntıydı. Sarsıntı o kadar şiddetli oldu ki, evin kilitli kapısı açıldı" dedi.

Malatya’da meydana gelen deprem felaketinden kurtulan Cemile Yalçın (79), Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Kaldığı evde aşırı göğüs ağrısı çeken Yalçın’ın acil ameliyata alındı ve 4 damarı bypass ile değişti. Deprem anını anlatan Yalçın, "Çok ciddi bir sarsıntı oldu. Sarsıntı sonrasında oğlumun ayağı kırıldı. İnanılmaz bir sarsıntıydı. Sarsıntı o kadar şiddetli oldu ki, evin kilitli kapısı açıldı" dedi.

Kaldığı evde aşırı göğüs ağrısı çeken Yalçın, OFM Antalya Hastanesi’nin kardiyoloji servisine sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Aksu tarafından muayene edilen Cemile Yalçın, kalp damarlarında ciddi darlıklar tespit edilmesi üzerine, acil ameliyata alındı ve 4 damarı bypass ile değişti.

“Sarsıntı o kadar şiddetli oldu ki, evin kilitli kapısı açıldı”

Kalp damarları değişen, hastanede hüzün ve sevinci bir arada yaşayan 79 yaşındaki Cemile Yalçın, Malatya’da meydana gelen deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı. Kendisini ameliyat eden doktora teşekkür eden Yalçın; “Depreme öğle namazının farzını kılarken yakalandım. Çok ciddi bir sarsıntı oldu. Sarsıntı sonrasında oğlumun ayağı kırıldı. İnanılmaz bir sarsıntıydı. Sarsıntı o kadar şiddetli oldu ki, evin kilitli kapısı açıldı. Komşularım gitti, evlerimiz hep yıkıldı. Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç böyle bir deprem görmedim. 2 gün deprem bölgesinde arabada kaldıktan sonra Kaş’a geldik. 2 gün Kaş’ta kaldık ve bu sırada göğüs ağrısı çekmeye başladım. Ağrılarım artınca beni hastaneye sevk ettiler” dedi.

"Aşağıya inemedik çünkü evde ameliyat bekleyen ağabeyimiz vardı"

Yalçın yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yoğun bakımda kaldım. Doktorum Burak Bey’den Allah razı olsun. Ben doktor beyi çok sevdim. Adı da aynı, kendisi gibi. Torunuma benzediği için kendimi ona teslim ettim. Hepsinden Allah razı olsun. Şu anda tek düşüncem dua etmek. Beş vaktin beşinde de depremzedelerimiz için, yakınlarını kaybedenler için dualar etmek.”

Depremzede kalp hastası Cemile Yalçın’ın oğlu Tayfun Yalçın da hastanede yaşadıklarını anlattı. Depremin şiddetinin çok yüksek olduğunu söyleyen oğul Yalçın; “Depremde Malatya’daydık. Evin içinde 5 kişiydik. Sabah 4.17 de şiddetli depremle hepimiz uyandık. Aşağıya inemedik çünkü evde ameliyat bekleyen ağabeyimiz vardı. Onu indiremediğimiz için evde kaldık. Geçeceğini sandık, tekrar deprem olacağı aklımıza gelmedi. İkinci deprem daha şiddetli oldu. Alttan darbeli vurdu deprem. Evin yıkılacağını düşündük, aşağıya indik. Dışarı çıktık her zaman toz duman içerisindeydi. Her yerde kar yağıyordu. Kaş’a geldik ve annemin Kaş’ta göğüs ağrıları olunca hastaneye başvurduk” diye konuştu.

Cemile teyzenin 4 damarı değişti

OFM Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Aksu, depremzede hastanın 4 damarının bypass ameliyatı ile değiştiğini söyledi. Op. Dr. Burak Aksu, hasta hakkında şu bilgileri verdi: “Kalp krizi geçirdiği tespit edilmesi üzerine, hastanemizde kendisine anjiyo yapıldı. Anjiyo sonucunda kalp damarlarında ciddi darlıklar tespit edildi. Ona göre ameliyatını planladık. Tabi o anda ameliyat için çok uygun değildi. Bazı enzimleri ve kan değerleri çok yüksekti. Bu nedenle birkaç gün beklemek zorunda kaldık. O süreçte kendisini ameliyat için en uygun hale getirdik ve ardından kendisini ameliyata aldık. Planladığımız gibi kendisinin 4 damar bypass ameliyatını yaptık. Cemile teyze gayet iyi oldu. Sağlığı yerinde, hiçbir sıkıntısı yok. Her şey yolunda, eski günlerinden daha da sağlıklı olarak hayatını idame ettirebilecek.”

Kalp hastası depremzedelere uyarı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Aksu, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntının Cemile Yalçın’ın kalbini etkilemiş olabileceğine dikkat çekti. Stres, korku, kaygı gibi etkenlerin kalp hastalarına davetiye çıkardığını, var olan kalp sorunlarını tetiklediğini söyleyen Op. Dr. Aksu; “Deprem bölgesinde tahliye edilen depremzedelerimizde akut kalp rahatsızlıkları var ise mutlaka bir kardiyolog doktora görünmelerinde fayda var. Çünkü aşırı stres kalp hastalıklarının tetiklenmesine neden olur. Deprem meydana geliş şekliyle bakıldığında çok büyük afettir. Dolayısıyla bu büyük afet stresi olağan dışı bir şekilde artırdığından vücudumuzda fiziksel ve kimyasal değişikliklere neden olur. Kalp atışlarında hızlanma, tansiyon yükselmesi, kan basıncındaki artış, bir tür damar sertleşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bu büyük depreme maruz kalmış, kalp rahatsızlıkları olan depremzedelerimizin uygun olan en yakın zamanda kalp kontrollerini yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.