Karaman’da anaokulu öğrencileri, depremzede öğrencilere üzerinde ‘şehrimize hoş geldiniz’ yazılı yaş pasta ile sürpriz yaptı.

Karaman’da anaokulu öğrencileri, depremzede öğrencilere üzerinde ‘şehrimize hoş geldiniz’ yazılı yaş pasta ile sürpriz yaptı.

Karaman Gevher Hatun Anaokulu öğrencileri, anneleri ile birlikte evlerinde yaptıkları yaş pastaları ilk ve ortaokul olmak üzere 500’e yakın depremzede öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Durmuş Ali Uzun İmam Hatip Ortaokuluna götürdü. Burada pastalar bahçeye konan masalarda birleştirilerek üzerine ‘şehrimize hoş geldiniz’ yazısı yazıldı. Daha sonra hazırlanan pasta anaokulu öğretmenleri tarafından teneffüse çıkan depremzede öğrencilere ikram edildi. Öğrenciler aldıkları pastayı afiyetle yedi.

"Onlar bizlerin misafirleri ve çok kıymetlilerimiz"

Pasta dağıtımı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Gevher Hatun Anaokulu Müdürü Merve Uzun, "Biz Karaman Gevher Hatun Anaokulu öğrenciler ve velileri olarak güzel bir proje ile deprem bölgesinden gelen öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istedik. Okulumuzda okuyan tüm öğrencilerimiz akşamdan evlerinde kendi elleriyle pastalar hazırladılar. Biz pastaları burada birleştirerek devasa bir pastaya dönüştürdük. Pastanın üzerine de ‘şehrimize hoş geldiniz’ yazdık. Çünkü onlar bizlerin misafirleri ve çok kıymetlilerimiz. Onların yüzlerinde bugün bir gülücük oluştura bilme adına okulumuz böyle bir hazırlık yaptı" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da katıldı.