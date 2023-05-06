DÜZCE(İHA) – Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde ilk günden bu yana göre yapan Düzce Müftülüğünü bağlı ekipler vatandaşlara akülü sandalye, konuşma cihazı, yatak, çocuklara bisiklet ve tablet dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan deprem afetinin hemen ardından harekete geçip bölgeye giden Düzce Müftülüğüne bağlı ekipler Düzceli hayırseverlerin yardımlarıyla Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü sandalye, konuşma cihazı, yatak, çocuklara bisiklet ve tablet dağıtımı yaptılar. Çocuklar aldıkları bisiklette büyük mutlu oldular.