Kahramanmaraş depreminde arkadaşlarıyla birlikte görev yapan AFAD gönüllüsü Özgür Tuncay, "Onlardan hatıra olarak imzasını aldım. Üzüntülü bir hayattan eğlenceli bir hayata çevirmek için bütün gayretimizle uğraştık. Duygusal anlar yaşadık, çok mutlulardı" dedi.

Kahramanmaraş depreminde arkadaşlarıyla birlikte görev yapan AFAD gönüllüsü Özgür Tuncay, "Onlardan hatıra olarak imzasını aldım. Üzüntülü bir hayattan eğlenceli bir hayata çevirmek için bütün gayretimizle uğraştık. Duygusal anlar yaşadık, çok mutlulardı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için gittiği bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Deprem bölgesindeki ekiplere de destek sağlayan gönüllüler, yaklaşık 10 günlük çalışmanın ardından Kastamonu’ya döndü.

AFAD gönüllüsü Özgür Tuncay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmenlerle birlikte depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. Tuncay, depremzedelerin ve ekiplerin imzaladığı AFAD yeleğini de gönüllülük ofisine teslim edeceğini belirtti.

"Bir sorumluluktu bizim için insanların üzüntüsünü paylaşmak"

AFAD gönüllüsü olarak Kahramanmaraş’a görevlendirildiklerini ifade eden Tuncay, "Bir sorumluluktu bizim için insanların üzüntüsünü paylaşmak. Çocukların ve annelerinin zor durumlar yaşadığını gördük. Aramızda gönüllü öğretmenlerimiz de vardı. ’Bu çocukları nasıl güldüreceğiz? Bu psikolojiden nasıl çıkaracağız?’ diye akşamları düşündük planlar yaptık. Doğum günü olanların da doğum gününü kutladık. Öğretmenlerimiz onlara eğitim verdi. Boyama kalemleri gibi yardımlarda da bulunduk" dedi.

"Onlardan hatıra olarak imzasını aldım"

Duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Tuncay, "Onları üzüntülü bir hayattan eğlenceli bir hayata çevirmek için bütün gayretimizle uğraştık. Gelirken de tabii duygusal anlar yaşadık, çok mutlulardı. Herkesten Allah razı olsun. Her zaman onların yanındayız. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu sorumluluk projesinde onlardan hatıra istedik. Oradaki insanlardan iyi dileklerini birkaç kelimeyle ifade edilmesini istedim. Onlardan hatıra olarak imzasını aldım. Depremzeden oradaki ekibe kadar bütün insanlardan hatıralar biriktirdik. Bu yeleği Kastamonu gönüllülük ofisine teslim edeceğim" diye konuştu.