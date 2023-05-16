Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, deprem felaketinin ikinci günü hizmete açtığı ve 40 bin afetzedenin yararlandığı giysi evini tekrar açacağı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin’e gelen yurttaşlara kapılarını açan Yenişehir Belediyesi, 3 farklı geçici barınma merkezinde yaklaşık bin depremzedeye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Mersin’de giysi evi açan Yenişehir Belediyesinin, o süreçte kayıtlı olarak 40 bin depremzedeye kıyafet desteğinde bulunduğu bildirildi. Yenişehir Belediyesinin, bin 100 metrekareden oluşan giysi evini tekrar hizmete açmak için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

“Giysi evimizi bahara hazırlıyoruz”

Giysi evini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Deprem felaketinden sonra açtığımız giysi evimiz ile 40 bin depremzede kardeşimize destek verdik. Yüzlerce gönüllümüzle birlikte burada el birliğiyle yaraları sardık. Her bir gönüllümüze tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi hazırlıklarımıza tekrar başladık. Şu anda Mustafa Baysan Erkek Öğrenci Yurdumuz ve Yenişehir Belediyesi misafirhanemiz ile bir başka geçici barınma merkezimizde yaklaşık bin depremzede yurttaşımızı misafir ediyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi de deprem sürecinde büyük bir açığı kapattığımız giysi evimizi bahara hazırlıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin ve kentimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin daima yanında olacağız" dedi.