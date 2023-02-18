Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından hemen harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgede bulunan ve Kocaeli’ye gelen depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından hemen harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgede bulunan ve Kocaeli’ye gelen depremzedelerin yaralarını sarıyor.

10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek harekete geçen İzmit Belediyesi, gerek deprem bölgesinde gerekse Kocaeli’ye gelen depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesinde aşevini kuran İzmit Belediyesi, 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca İzmit’e gelen bin 633 depremzedenin gıda, giyim, hijyen ihtiyaçları sağlanıyor. Kocaeli’ye gelen ailelerin ve çocukların bu dönemi en az hasarla atlatmaları için de psikolojik destek veriliyor. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de ücretsiz yararlanma fırsatı sunulurken 3-6 yaş arasındaki çocuklara da ücretsiz eğitim verilecek.