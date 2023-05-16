Tepebaşı Belediyesi deprem bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeleri Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir etmeye devam ederken, oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yardımlarını depremzedeler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi, yaşanan deprem felaketlerinin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Melih Savaş Yaşam Köyü’nün kapılarını depremzede vatandaşlara açan Tepebaşı, deprem mağdurlarını ağırlamaya devam ediyor. Misafirlerin 3 öğün beslenmesinden, kuaför hizmetine kadar pek çok ihtiyacı merkezde karşılanırken, çocuklar için de resim, drama, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler düzenleniyor. Öte yandan çocuk ve yetişkinlere de belediye psikologları tarafından psikolojik destek sağlanıyor. Deprem mağduru ailelerin 3 ila 6 yaş arası çocukları da Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü’nde yer alan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde eğitim alıyor. Depremzedeler arasında kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşça büyük olanlar ve hamile vatandaşların takipleri de belediyenin sağlık ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Yardımlar ihtiyaç merkezi ile sahibine ulaşıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan ihtiyaç merkezi de Eskişehirlilerin yaptığı yardımların bir araya gelerek depremzedelere ulaşmasını sağlıyor. Bebek, erkek ve kadın olmak üzere birçok giysi, oyuncak, hijyen ve kişisel bakım malzemeleri merkezde toplanarak ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Merkez vatandaşlardan gelen kuru gıda, yazlık kıyafet, yazlık ayakkabı, spor ayakkabısı ve kadın çantası gibi yardımlarını kabul ediyor. Vatandaşlar acil ihtiyaca yönelik birinci el yardımlarını da Melih Savaş Yaşam Köyü’ne teslim edebiliyor.