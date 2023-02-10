Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede dışarıda kalanların üşümemesi için Rize’de hummalı bir soba yapım çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede dışarıda kalanların üşümemesi için Rize’de hummalı bir soba yapım çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Rize Tevfik İleri Mesleki ve Tekniki Anadolu lisesi Metal Teknolojisi alanında yapılan sobalar depremzedelerin kış aylarında dışarıda soğuktan ısınmaları için yapılarak gönderilecek.