Kartepe’de meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, depremzedelerin üşümemesi için kıyafet dikiyor.

Kartepe’de meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, depremzedelerin üşümemesi için kıyafet dikiyor.

El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla Kartepe Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KAR-MEK) eğitim alan kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için tek yürek oldu. Kadınlar, afetzedeleri sıcak tutan kıyafetleri kendi elleriyle dikiyorlar. Kadınların diktiği kışlık kıyafetler, Kartepe Belediyesi aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak.

KAR-MEK giyim öğretmeni Nurten Ulusoy, "Deprem bölgesinde bebeklerimiz için battaniyeler, eşofman, pijama, kadınlar için rahat giyebilecekleri ürünler hazırladık. Polar cinsi onları sıkı ve sıcak tutacak malzemeler kullanarak ürünleri hazırladık. Orada hava şartları çok kötü. Çocuklar için bereler hazırladık. Biz depremi yaşadık. Onların neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Biz depremi yaşadığımız zaman sıcaktı, şimdi ise soğuk. İnsanlarımız soğuk ile mücadele ediyorlar. Bizlerde elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kursiyerlerimiz sayesinde bunlar ortaya çıktı. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.