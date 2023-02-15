10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından bölgeye her türlü desteği gönderen Balıkesir, şehre gelen depremzede vatandaşların da ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilmek amacıyla el birliğiyle çalışıyor.

10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından bölgeye her türlü desteği gönderen Balıkesir, şehre gelen depremzede vatandaşların da ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilmek amacıyla el birliğiyle çalışıyor.

Balıkesir el ele verip, tek yürek halinde depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, şehirdeki tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarla Balıkesir’e gelen depremzedelerin yaralarını sarıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bir yandan depremden etkilenen 10 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor diğer yandan da Balıkesir’e gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Valiliğin talimatıyla eski alışveriş merkezi Yay/ada; Afet Depolama, Sosyal Destek ve Lojistik Merkezi ile Giysi Bankası’na, Bandırma ile Edremit İtfaiyeleri, Afet Koordinasyon Merkezi’ne, Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Merkezi (BAÇEM), Hijyen Yardımı Toplama Noktası’na ve Balıkesir Kent Konseyi İlaç Depolama Merkezi’ne dönüştürüldü. Ayrıca Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi(BAKOM)’da hayırsever vatandaşların yardımlarının toplandığı ve kolilenerek TIR’lara yüklendiği birimler olarak hizmet veriyor, AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç duyulan deprem bölgesine iletiliyor. İlçe kaymakamlıkları, diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışan merkezler, depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Her konudaki ihtiyaçları gideriliyor

Bandırma ve Edremit’e gelen depremzede vatandaşların; oluşturulan koordinasyon merkezlerinde AFAD’a kayıtları yapılıyor, ihtiyaç duydukları sosyal yardım malzemeleri veriliyor ve her konudaki ihtiyaçları gideriliyor. Afet Koordinasyon Merkezi’ne dönüştürülen itfaiyelerin aynı zamanda rutin işlerini de yapabilecek şekilde planlaması yapıldı.