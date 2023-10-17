Kahramanmaraş’ta depremzede çiftçilerin bağ bozumu sonrası elde ettikleri üzümlerin şırasından sucuk, samsa ve bastık gibi ürünler elde ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçesinde bağ bozumunun başlaması ile birlikte kış hazırlıklarına da hız verildi.

Köylüler, topladıkları üzümlerle uzun ve meşakkatli çalışma sonucu şıra ve pekmez, bastık ile cevizli, fıstıklı ve bademli sucuklar ile samsa üretimine başladı.

İl genelinde 129 bin 677 dekarlık alanda üretimi yapılan üzümden bu yıl 80 bin ton rekolte bekleniyor. Toplanan üzüm salkımları, bağdaki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor.

Dev kazanlara konulan üzüm suyu, yakılan ateşlerde saatlerce kaynatılarak şıra haline getiriliyor. Bir defa kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulup tekrar kaynatılan şıra, bezlere serilerek güneşte kurutuluyor. Yapılan işlemle şıra, yörede bastık diye bilinen pekmez haline dönüştürülüyor.

Kocası ile beraber üretim yaptıklarını ifade eden çiftçi Sıdıka Şanlıdal, “Gece 3’te kalkılıyor üzümler tepelendikten sonra kazanlara konulup demlenmeye bırakılıyor. Daha sonra pişirilip ürünler elde ediliyor. Doğal şıra ve yılda bir kez üzüm çıkar ve sonrasında bu ürünler elde edilir” dedi.

Üretici Ahmet Şanlıdal ise, “Yapılan şıraların esas özelliği Bertiz üzümünden gelmektedir ve yöreye mahsus bir üzümdür. Bir gram katkı maddesi yok. Bizim yıllardır müşterilerimiz var onlar alır. Cevizli, bademli ve fıstıklı ürünler vardır. Pekmez, pestil, bastık gibi ürünler çıkarıyoruz. 100 yıl önce nasıl yapılıyorsa şuanda aynı şekilde üretiyoruz” diye konuştu.

Bölgede üretilen cevizli beyaz ve kara pekmez sucuğun kilogramı 400, fıstıklı beyaz ve siyah pekmez sucuğunun kilogramı 500, bademli beyaz un sucuğu 400, cevizli samsa 550, bastık 350 ve pestilin kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor.