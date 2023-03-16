Adana Yüreğir Belediyesine bağlı ekipler, afetin yaşandığı iller de depremzedelerin sığındığı ibadethaneleri temizliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferber olan Yüreğir Belediyesi, ilk günden itibaren afet bölgesindeki çalışmalara tüm imkânlarıyla destek verdiği belirtildi. Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin sığındığı ibadethaneleri özenle temizlediği kaydedildi. Yüreğir’de bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin, yaşanan büyük afet sonrası deprem bölgesi iller de de vatandaşların sığındığı ibadethanelerde genel temizlik çalışması yaptığı ifade edildi. Son olarak Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki ibadethanelerde çalışma yapan ekipler, Tevhid Camii’nde detaylı dip köşe bucak temizlik gerçekleştirdi.

İbadethanelerin halkın ortak değeri olduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Birbirimize destek olarak bu zor günleri beraber aşacağız. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkânlarımızla bölgedeyiz. Hem depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de buralardaki tüm çalışmalara destek sağlıyoruz. Temizlik ekiplerimiz de evlerine giremeyen kardeşlerimizin sığındığı ibadethanelerimizi özenle temizliyor. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimize geçmiş olsun” dedi.