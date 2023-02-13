Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 ilde kış şartlarında yaşamaya çalışan depremzedeler için Arı Mucizesi firması, arı ürünlerinden oluşan besin takviyeleri gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 ilde kış şartlarında yaşamaya çalışan depremzedeler için Arı Mucizesi firması, arı ürünlerinden oluşan besin takviyeleri gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde 10 il etkilenerek yıkımlar yaşandı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği milyonlarca insanın ise evsiz kaldığı deprem bölgesinde yaşanan kış şartları da depremzedeleri zorluyor. Bu çerçevede Düzce’de arı ürünlerinden besin takviyeleri ve sağlık ürünleri üreten Arı Mucizesi hemen harekete geçti. Depremin ilk gününden bugüne değin bölgede yaşanan afet bölgesine çeşitli yardımları ulaştıran Arı Mucizesi ayrıca arı ürünlerinden yaptığı besin ve gıda takviyelerinden oluşan yardımları da bölgede depremzedelere ulaştırarak yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyor. Depremin olduğu ilk günden bu yana 830 bin TL değerindeki ürünü bölgeye ulaştırdı. Çocukların vücut direncini artıran propolisli şuruplardan yetişkinlerin hastalıklara karşı direncini artıran besin takviyelerine kadar yaklaşık 5 bin 500 koli ürün depremin yaşandığı bölgeye gönderildi.

Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, “İyiliklerin gizlisi daha faziletlidir şüphesiz. Ancak bugünlerde yaşadığımız afet ve musibetler hiç normal değil. Yaşanan bu sıkıntıları ancak iyilikleri yaygınlaştırarak atlatabileceğimize inanıyorum. Depremin ikinci günü sabah erkenden sevdiğim iki dostum Veysel Demir ve İsmail Dursun ile beraber deprem bölgesine vardık. Gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Allah bir daha yaşatmasın. Yardımlar öyle veya böyle geliyor. Enkazdakiler için tüm dünya seferber olmuş güzel müjdeler de alıyoruz çok şükür. İnsanların ihtiyaçlarına yoğunlaşmak lazım. Herkes elinden geleni yapmalı. Elimizden geleni yapmakla sorumluyuz. Özellikle yavruların sağlıklarını korumaları için vücut direncini artırıcı propolisli şuruplarımızdan ve yetişkinler için takviye ürünlerimizden gönderdik. İnşallah şifa olur. En güzel iyilik yapabildiğimizdir. Depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları gibi fonksiyonel gıdalara ve takviyelere de ihtiyaçları olacaktır. Milletimizin yaralarını sarıp kucaklaşacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.