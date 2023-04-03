Adıyaman’da, yıkıcı depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlara saç bakımı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan afetin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, Adıyaman’dan depremzede vatandaşların saç bakımlarının yapılabilmesi için Niğde Belediyesi tarafından saç kesim ve bakım etkinliği düzenlendi.

Niğde’den Adıyaman’a getirilen 12 kişilik kuaför ekibi, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi ara sokaklarında bulunan çadırlarda kalan depremzedelerin saç bakımlarını tek tek yaptı. Kuaförler yaptıkları saç bakımlarının yanı sıra küçük çocuklarda da yüz boyaması gerçekleştirdi.

Çocukların oldukça mutlu olduğu etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gençlere ve çocuklara yönelik bir kuaförlük hizmeti talebi oluşmuş ve Niğde Belediyesi de bu talebi yerine getirdi. Bir kuaför ekibiyle birlikte mahallelerde iftar öncesi kuaförlük hizmeti veriyor. Aslında burada bütün mesele yani saç kesiminden öte, burada gösterilen bir dayanışmadır. Onların yanında olduğu hissini vermektir. Depremle muhatap olmuş depremzedeler fiziki olarak sıkıntı yaşadılar ama ruhları bir o kadar daha zedelendi. O zedelenmeyi tedavi edecek olan da yine sosyal dayanışmalardır, kaynaşmalardır" dedi.

Oldukça mutlu olduklarını dile getiren depremzede çocuklar ise, "Biz yüz boyaması yaptık. Saçımın kırıklarını da birazcık aldırdım. Buraya geldikleri için onlara çok teşekkür ederiz. Bizi çok eğlendirdiler" diye konuştu.