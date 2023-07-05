Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yapımı devam eden toplu konutlarda örnek daireler ortaya çıkıyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar mahallesinde yapımı devam eden toplu konutlarda çalışmalar hızla devam ediyor. Yapımı devam eden toplu konutlarda bir yandan bazı binaların temelleri atılırken, bazılarının da çatıları yapıldı. Örnek dairelerinde ortaya çıktığı alanda, 43 bloğun yer alacağı ifade edildi. Toplu konut projesi çerçevesinde alanda 862 daire ve 5 dükkanlı bir adet ticarethane olacağı kaydedildi. Ayrıca konutlar 3 artı 1 şeklinde yapıldığı, 29 adet engelli otoparkı olmak üzere 441 adet otoparkında yer alacağı dile getirildi.

Depremzedelerden İbrahim Bozbayır, “İnşallah tez zamanda yapılmasını ve teslim edilmesini bekliyoruz. İnsanlar konteynerlerden kısa sürede evlerine geçmelerini umuyoruz” dedi.

Çalışmaları gören vatandaşlardan Hatice Toygün ise “Çok hızlı ilerliyor, işçiler çok güzel çalışıyor. Malzemeleri de kuvvetli atıyorlarmış öyle bahsetmişlerdi. Zaten günlük akışı çok hızlı. Bir bina bitmeden diğerine geçiyorlar. Bir an önce ev sahiplerine teslim etmek için çabalıyorlar” ifadelerini kullandı.