Ordu’da bulunan depremzede vatandaşların yaşadığı travmayı bir nebze de olsun atlatmaları ve moral bulmaları için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından su sporu aktiviteleri düzenlendi.

Ordu’da bulunan depremzede vatandaşların yaşadığı travmayı bir nebze de olsun atlatmaları ve moral bulmaları için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından su sporu aktiviteleri düzenlendi.

Ordu’da konaklama yaptıkları alanlardan alınan 40 depremzede aile, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları tarafından alkışlarla karşılandı. Orduluların ilgisi karşısında duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, kano, yelken, tekvando, judo, kick boks, yamaç paraşütü, dart, mangala, satranç, futbol, tenis, badminton ve plaj voleybol alanlarında dolu dolu bir gün geçirerek moral buldu.

“İlk defa bu kadar yardımsever bir halkla karşılaştık”

Ordu’nun insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu ifade eden depremzede vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendileriyle yakından ilgilendiğine dikkat çekerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Vatandaşlar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için çok korkunç bir süreçti. Kötü şeyler yaşadık. Ordu çok güzel, insanları inanılmaz sıcak kanlı. Ordu Büyükşehir Belediyesine de ayrıca teşekkür ediyoruz bizimle yakından ilgileniyorlar. İnşallah yakın zamanda memleketimize geri dönebiliriz. Organizasyon çok güzel geldiğimizde çok duygulandık. İlk defa bu kadar yardımsever bir halkla karşılaştık. Herkesten Allah razı olsun. Bir nebze de olsa depremin etkisini unutabildik.”

Renkli bir gün

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Efe Aktaş Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “11 ili etkileyen deprem sonrası ilimize gelen vatandaşlarımız için etkinlik düzenledik. Çeşitli etkinliklerde onlarla bir araya geldik. Hep birlikte eğleniyoruz. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ve Ordulular depremzede vatandaşlarla vakit geçirerek moral, motivasyon bulmasına katkı sağladı. Yüzlerce kişi Ordu sahilinde renkli bir güne imza attı.