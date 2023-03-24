Gazipaşa’dan deprem bölgesine görevlendirilen ateş savaşçıları, depremzede ailelerin Ramazan ayında iftar ve sahur vakitleri arasında içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. 11 ilde büyük hasara neden olan depremlerin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine görevlendirilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, deprem bölgesinde çalışmalarına Ramazan ayında da devam ediyor. Bölgede bulunan ve depremzedelerin yardımına koşan ‘ateş savaşçıları’, Ramazan’ı konteyner kent ve çadır kentlerde geçiren afetzedelerin iftar ve sahur vakitleri arasında içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Arazözlere doldurulan tonlarca su, Kırıkhanlı depremzedelerin ayağına kadar götürülüyor.

Bölgede etkin rol oynuyorlar

Bunun yanında, afet bölgesinde çalışmalarına devam eden diğer ekiplerin su ihtiyacını karşılayan ‘ateş savaşçıları’, depremde sağlam kalan ve vatandaşlar tarafından kullanılan camilerin abdest suyunu da temin ediyor. Enkazdan temizlenen cadde ve sokakların temizliğinde de etkin rol oynayan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, hasarlı binaların yıkım işlerinde de görev alıyor.