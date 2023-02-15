Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla, deprem felaketi sonrasında Manisa’ya yerleşecek depremzede vatandaşlardan depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulunda alınan kararla, deprem felaketi sonrasında Manisa’ya yerleşecek depremzede vatandaşlardan depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.

MASKİ Genel Müdürlüğünün, 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2 gündem maddesi ele alındı. Yaptığı konuşmada, depremzedeler için alınacak içme suyu ile ilgili karar konusunda bilgi veren Başkan Güzgülü, vatandaşlardan depremzede olduklarını kanıtlayıcı belge dışında herhangi bir belge istenmeyeceğini, Manisa’ya gelen depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Güzgülü’nün konuşması sonrası depremzedelere kolaylık sağlayacak 2 madde oybirliğiyle Meclis tarafından kabul edildi.

Alınan karara göre, Manisa’ya yerleşen depremzedelerden, depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep edilmeyecek ve depremzedelerden 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alacak.