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Zanlıların yapılan üst aramasında çantalar içerisine gizlenmiş 29 adet su sayacı ele geçirilirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde devriye attıkları esnada bir binada su sayaçlarını yerinden sökmek suretiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Malatya’da depremzedelerin evlerinde çok sayıda su sayıcı çaldığı tespit edilen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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