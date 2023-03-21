21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çerçevesinde Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çerçevesinde Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni gerçekleştirildi. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Türkiye’ye arama kurtarma faaliyetlerinde yardım eden ülkeler adına 2 bin 23 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi. Törene; Tarım ve Orman Vahit Kirişçi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda depremzede katıldı.

Hatıra ormanının depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlendiğini belirten Bakan Kirişci, "Bugün burada, Dünya Ormancılık Günü ve Haftası vesilesi ile deprem şehitlerimizin anısını yaşatmak amacı ile 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni için bir aradayız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 44 gün geçmiş oldu. Acılarımız henüz tazeyken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel felaketi meydana geldi. Asrın felaketinde ve sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza şifa diliyorum. Bu etkinliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısını 81 ilde yaşatmak için düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin 3’te 1’inde Orman Genel Müdürlüğü faaliyet göstermektedir"

Orman Genel Müdürlüğü personelinin yeşil vatanı koruma, kollama ve büyütme görevini üstlendiğini dile getiren Bakan Kirişci, "Orman Genel Müdürlüğü, 184 yıllık tecrübesi olan ve 45 bini aşkın personeli ile Türkiye’nin ve Bakanlığımızın köklü kurumlarındandır. Gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlara rağmen yeşil vatanı korumak ve büyütmek için çalışıyoruz. Ülkemizin 3’te 1’inde Orman Genel Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Bu minvalde tüm ormancılık faaliyetlerini cansiparane yürüten görev aşığı personelimiz var. Fidan dikiminden fidan bakımına, orman köylerinin kalkınmasından orman yangınlarına kadar geniş hizmet yelpazesinde görevini yürütmektedir" şeklinde konuştu.