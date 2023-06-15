Ardahan Üniversitesi Posof Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve öğrencileri örnek bir girişime imza attılar.

Asrın felaketinde yaşamlarını kaybedenlerin hatırasına Posof’ta fidanlar dikildi. Posof Meslek Yüksek Okulu Evde Hasta Bakımı Programı öğretim görevlilerinden Neşe Bakan ve Bedirhan Baykara’nın birlikte yürüttüğü “Gönüllük Çalışmaları” dersi kapsamında, depremde hayatını kaybedenlerin için fidanlar toprakla buluşturuldu. Posof Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin ve şehirlerinin yazılı olduğu isimlikler dikilen fidanların yanlarına konuldu.