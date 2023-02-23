Hatay’da depremzede üniversiteye hazırlanan öğrencileri taşıyan otobüs, Adana’da otoyolda kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Hatay’da depremzede üniversiteye hazırlanan öğrencileri taşıyan otobüs, Adana’da otoyolda kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 ARD 047 plakalı otobüs Hatay’da üniversiteye hazırlanan 50 depremzede öğrenci ve 2 öğretmen ile Konya’ya yola çıktı. Otobüs Adana’da otoyolda 33 NH 001 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Merve Genç ile Hanife Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi de şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.