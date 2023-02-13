Kazada hayatını kaybeden yardımsever gencin deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen ısrarla yardıma gitmek istediği ve deprem bölgesine bu şekilde gittiği öğrenildi.

Arkadaşlarıyla 11 Şubat Cumartesi gecesi İnegöl’ dönmek üzere yola çıktı. Elali’nin bulunduğu araç Ankara’nın Polatlı ilçesi mevkiinde TIR’a arkadan çarptı. Kaza Ertuğrul Karaduman yaralanırken Muhammed Elali olay yerinde hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Muhammed Elali, arkadaşı Ertuğrul Karaduman ile birlikte Kahramanmaraş’a giderek enkazdan vatandaş kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden arkadaşı ile Kahramanmaraş’a giderek kurtarma çalışmalarına katılan Suriye uyruklu Muhammed Elali(20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen ve eski komutandan acı haber

Emekli öğretmen ve eski komutandan acı haber

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