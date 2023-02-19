Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği arasında , Depremzedelerin yeniden işgücü piyasasına kazandırılması için protokol imzalandı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu ve Mersin Tekstilve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği Başkanı Ekrem Sağlam tarafından imzalanan protokol ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 İli etkileyen asrın felaketi olarak adlandırılan Deprem sonrası , deprem bölgesinden Mersin'e gelen tekstil sektöründe çalışmış makinacılar ve sektörle ilgili mesleki tecrübeleri olan depremzedeler istihdam edilerek yeniden işgücü piyasasına kazandırılacak.

Protokol imza töreninde konuşan İl Müdürü Mustafa Kutlu ve Dernek Başkanı Ekrem Sağlam , yaşanan deprem felaketi ile hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek , yaralı ve sağ kurtulan vatandaşlara da acil şifalar dilediler.

Türkiye'de ilk olan bu protokol Kamu ve özel sektör iş birliği ile deprem sonrasında depremzedelerin işgücü piyasasına kazandırılmasını ve birlik beraberlik içerisinde yaraların sarılmasına önemli bir katkı sağlayacak.