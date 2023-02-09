Bartın’ın Ulus ilçesinde depremzedeleri ısıtmak için odunlar hazırlanıyor. Araçlara yüklenen odunlar bölgeye sevk edildi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde depremzedeleri ısıtmak için odunlar hazırlanıyor. Araçlara yüklenen odunlar bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan on ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgeleri için Bartın’da yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Deprem bölgesine gönderilmek üzere Bartın Valiliği koordinesinde başlatılan ayni yardım kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede Bartın Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında, köylüler tarafından hazırlanan yakacak odunlar deprem bölgesine 9 araçlık konvoy ile Kahramanmaraş’a uğurladı.