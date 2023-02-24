Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, depremden etkilenen ve Samsun’da yurtlarda misafir edilen vatandaşlara yönelik yurt ortamında muayene hizmeti başlatıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, depremden etkilenen ve Samsun’da yurtlarda misafir edilen vatandaşlara yönelik yurt ortamında muayene hizmeti başlatıldı.

Yurt ortamında aile sağlığı merkezi standartlarında sunulan hizmet hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak valiliğimiz koordinasyonunda ilimize deprem nedeniyle gelen vatandaşlarımıza yönelik sağlık hizmeti sunumu ve planlama çalışmalarını ilk günden itibaren sürdürüyoruz. İlk etapta otellere yerleştirilen vatandaşlarımızın otellerde sağlık kontrollerinin yapılıp, ileri muayene ve tetkik işlemleri için hastanelerimize nakillerinin yapılması şeklinde başlayan hizmetimiz; otellerden yurtlara geçiş sürecinin başlamasıyla yurtlarda aile sağlığı merkezi standardında hizmet verilecek sağlık odalarının aktif edilmesiyle devam ediyor. Şu an ilimizde Kredi Yurtlar Kurumu’na(KYK) bağlı Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurtlarında oluşturduğumuz bu sağlık alanlarında hastalarımızın ilk muayenelerini yapıyor, gerekli durumlarda ilaçlarını reçete ediyor, Samsun Eczacılar Odası’yla iş birliği içinde ilaçlarını kaldıkları yurda kadar getiriyoruz” dedi.

Hızlı ve etkin bir muayene ve takip alt yapısı

Müdür Oruç açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Bugün itibarıyla OMÜ Aile Hekimliği Kliniği’nin desteğiyle yapacağımız ortak uygulamayla da bu alanlarımızı genişleterek, içinde psikososyal destek ve grup çalışmalarının yer aldığı, aile sağlığı merkezi standardında sunduğumuz hizmeti güçlendirecek bir çalışmayı başlatıyoruz. OMÜ Aile Hekimliği Kliniği hekimlerinin yer alacağı ve haftanın 7 günü bir hemşire ve hekimden oluşan ekibimizin yurtlarımızda görev yapacağı çalışmada, ekiplerimiz muayene ve takip işlemlerini yapacaklar, diyabet gibi kronik hastalıkları olanları öncelikli olarak değerlendirip, bebek ve gebe izlemlerini yapıp, bebeklerimizin aşı süreçlerini hiçbir aksamaya mahal vermeden yakından takip edecekler. Bu yapıyla OMÜ ve kamu hastanelerimizin muayene ve tetkik imkanlarını ortak olarak kullanarak, bölgeden gelecek diğer vatandaşlarımız için de hızlı ve etkin bir muayene ve takip alt yapısı oluşturacağız.”