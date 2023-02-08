Kepez Belediyesi’nin, Antalya Meslek Eğitim Kursları’nın eğitici ve kursiyerleri deprem bölgesindeki bebek ve çocuklara yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretiyor.

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Meslek Eğitim Kursları’nın eğitici ve kursiyerleri deprem bölgesindeki bebek ve çocuklara yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretiyor.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu(AKMEK)’in eğitici ve kursiyerleri depremzedeler için tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen felakettin yaraları sarılmaya çalışırken, AKMEK’in kadınları da depremzedelere el emekleriyle dokundu. Bir araya gelen kadınlar, “Acınız acımız, yaralarınız yaramızdır” diyerek, deprem bölgesindeki bebek ve çocuklara yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretmeye başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, gönüllülük esasıyla güzel yüreklerini ortaya koyan kadınların üretim yaptığı AKMEK’i ziyaret etti. Depremzedeler için büyük bir gönüllük esasını ortaya koyarak çalışan kadınlara kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, “Allah hepinizden razı olsun. Duydum sizlerde karınca kararınca katkıda bulunmak istemişsiniz. Gerçekten çok büyük bir geniş gönüllülük örneği gösteriyorsunuz. Sağ olun var olun“ dedi.

"Zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağız"

“Tüm Türkiye tek yürek olduğumuzun en güzel resimlerinden birisi AKMEK’te yaşanıyor” diyen Tütüncü, “AKMEK’in değerli eğiticilerine çok çok teşekkür ederim. Kepez’de hanımefendiler bir araya geldiler. Kumaş ve malzeme sponsorlarımızın desteğiyle, büyük bir gönüllülükle özellikle çocuklarımıza yogan ve minder üretiyorlar. Evet, zor günler geçiyoruz. Bu zor günlerde en büyük yardımcımız, dayanışma duygularımız, birlik ve beraber olma hissiyatımızdır. İnanıyorum ki; bu zor günleri de birlik ve beraberlik duygusuyla aşacağız “ diye konuştu.