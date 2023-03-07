Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya’dan Elazığ ve Baskil ilçesine gelen depremzedelere yönelik psikososyal destek hizmeti sürüyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya’dan Elazığ ve Baskil ilçesine gelen depremzedelere yönelik psikososyal destek hizmeti sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları ülke genelinde sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi sonrasında Malatya’dan depremzedeler Elazığ ve özellikle Baskil ilçesine geldi. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde kurulan PsikoSosyal Destek (PSD) ekipler, depremzedeler ile yüz yüze görüşerek psikososyal destek sağlıyor. Ekipler il merkezi başta olmak üzere Baskil ilçesi ve köylerine yerleşen vatandaşlara yönelik yaptıkları hane ziyaretleriyle yetişkin ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. Son olarak Baskil Kadıköy Vali Necati Çetinkaya ortaokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklarda müziklere eşlik etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenip Malatya’dan Baskil’e göç eden vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Kadıköy ve Gemici ortaokullarındaki 300 civarındaki depremzede öğrencilerimize psikososyal destek sağlayarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, amacımız yaşadıkları bu travmayı unutturmaktır. Ayrıca saha taramalarımızda vatandaşlarımızın ihtiyaç talep listelerini de tespit edip ilgili kurumlara iletip ihtiyaçların giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız ve saha taramalarımız aralıksız devam edecektir“ diye konuştu.