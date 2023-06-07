Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurdu’ndaki depremzede vatandaşlara yönelik olarak açılan Dekoratif Ahşap Süsleme kursunun sergisi oldukça beğenilirken, Dekoratif Örtü Dikimi kursu da depremzede vatandaşlar tarafından Hayat Boyu Öğrenme adına oldukça ilgi gördü.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurdu’nda konaklayan depremzede vatandaşlara yönelik olarak açılan Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu İle Dekoratif Örtü Dikimi Kursunda el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Cazağ, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Abdurrahman Güneş ile usta öğreticiler Gülver Kaplan ve Sebahat Şan ‘Dekoratif Ahşap Süsleme’ kursunun tamamlanmasının ardından hazırlanan serginin açılışını yaptı. Bu kursa katılan depremzedeler hazırladıkları ahşap süsleme eserlerini beğeniye sunarken, emek veren yetkililere teşekkür ettiler. Bu arada depremzedeler için aynı yurttaki ‘Dekoratif Örtü Dikimi’ kursunu da ziyaret eden Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Cazağ, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Abdurrahman Güneş burada depremzede kursiyerlerle sohbet edip, isteklerini dinlediler. Kursiyerler kendilerine tanınan böylesine güzel hayat boyu öğrenme etkinliği için teşekkür etti.