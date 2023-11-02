Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kozan Kaymakamlığı katılımıyla deprem bölgesindeki illerde gerçekleştirilen toplantılarda, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında bilgi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kozan Kaymakamlığı yetkililerinin katılımıyla ilk bilgilendirme toplantısı Kozan’da düzenlendi.

Yapıların bakanlığın kontrolünde yerinde dönüştürmek isteyenlere kendi binalarını, hibe ve krediden yararlanarak yapabileceklerini anlatan yetkililer, toplantıda depremzedelerin ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında yönelttiği soruları da cevaplandırdı.