DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ayni yardımları ulaştırmak için Düzce’den ikinci ekip Pazarcık ilçesine hareket etti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralanmıştı. Milyonlarca kişi evsiz kalırken, deprem bölgelerine başta Düzce olmak üzere dünyanın dört bir yanından yardım gönderilmişti.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’da depremzedeler için toplanan yardımları deprem bölgelerine göndermeye devam ederken, bölgeye ikinci ekip yola çıkartıldı. 8 Vakıf personeli Düzce’den toplanan ayni yardımları Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine götürerek, depremzedelere ulaştırmaya başladı.