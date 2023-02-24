Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde depremzedeler için Kaymakamlık nezdinde yardım kampanyası düzenledi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde depremzedeler için Kaymakamlık nezdinde yardım kampanyası düzenledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiği ilçede, çarşı meydanında etkinlik düzenlendi. Kaymakam Mehmet Göze ve beraberinde Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, belde başkanları, STK temsilcileri, siyasi partiler, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak depremzedeler için birlik beraberlik örneği sergilendi. Yardım kampanyası İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın duaları ile açıldı. Gönüllü kadınlar tarafından evlerinde hazırlanan birçok yiyecek ve içecekler tezgahlarda satışa sunuldu.

Kaymakam Göze etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti. Satışa sunulan yiyeceklerden elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.