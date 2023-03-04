Adıyaman’ın Besni ilçesinde ve köylerinde inceleme yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ilçedeki depremzedelere ücretsiz hediye edilecek bin adet konut yapacaklarını müjdeledi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ve köylerinde inceleme yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ilçedeki depremzedelere ücretsiz hediye edilecek bin adet konut yapacaklarını müjdeledi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Besni ve köylerine ziyaret gerçekleştirerek bir takım incelemelerde bulundu. Erdemoğlu’na ziyaretlerinde Erdemoğlu Holding’ten Mehmet Şeker, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Metropol İnşaat sahibi Melih Meriç ve Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan eşlik etti. İbrahim Erdemoğlu ilk ziyaretine Tetirli mahallesinden başladı. Köy muhtarı Vakıf Kılınç’la birlikte Tetirli İlkokulu bahçesinde vatandaşlarla buluşan İbrahim Erdemoğlu deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek köy halkının sorunlarını büyük bir dikkatle dinleyip notlar aldı. Tetirli ziyaretinden sonra Köseceli beldesine geçen İbrahim Erdemoğlu ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Kerim Durgut, mahalle muhtarları ve köy ahalisi tarafından karşılandı. Belde halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan İbrahim Erdemoğlu halkın taleplerini büyük bir dikkatle dinleyerek notlarını özenle aldı.

Bu ziyaretten sonra Sarıyaprak köyüne geçen İbrahim Erdemoğlunu köy muhtarı Kadir Dündar karşıladı. Köy halkıyla bir süre sohbet eden İbrahim Erdemoğlu köy halkının taleplerini dinleyip Sarıyaprak ortaokulunda incelemelerde bulundu. Daha sonra Karagüveç köyünü de ziyaret eden İbrahim Erdemoğlu, Muhtar Celal Hazar tarafından karşılandı köy halkının taleplerini not eden İbrahim Erdemoğlu incelemelerde bulunmak üzere buradan da Kurugöl köyüne geçti Kurugöl’de muhtar Mehme Kılınç ve köy halkıyla değerlendirmelerde bulunan İbrahim Erdemoğlu buradan da Eskiköy’e geçti. Muhtar Şahin Altın ve köy ahalisiyle sohbet edip deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Köylerdeki incelemelerini tamamladıktan sonra Besni şehir merkezine geçen Erdemoğlu Holding yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Organize Sanayi Bölgesine kurulacak olan konteynır kent alanının ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra depremde çöken binaları gezerek incelemelerini sürdüren İbahim Erdemoğlu duygu dolu anlar yaşadı.Son olarak beraberindeki heyetle birlikte Besni Hükümet konağına gelen İbrahim Erdemoğlu, Çankırı valisi ve aynı zamanda koordinatör vali olan Abdullah Ayaz, Besni kaymakamı Çağlar Partal, Bursa Gürsu kaymakamı ve koordinatör Kaymakam Naif Yavuz’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hükümet konağında yapılan ziyarete Ak Parti ilçe başkanı İsmail Sümer de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan İbrahim Erdemoğlu, "Çok büyük ölçekli ve çok geniş bir alanda depremin yaşandığını gördük. Depremin ilk yaşandığı andan itibaren Erdemoğlu Holding ve Erdemoğlu uilesi olarak çok büyük bir nüfusun derinden etkilendiği bu depremde ülkemize ve vatandaşlarımıza nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündük. Kısa sürede değerlendirmelerimizi yaparak, üke genelinde yapılan yardımlar ve bağışlar yaptık. Vtandaşımızın derdine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştık" dedi.

Besni’yi destek olmak amacıyla ziyaret ettiklerini belirten Erdemoğlu; "Bugünde Besni’ye gelerek ziyaretlerde bulunmalarının tek sebebi Besnili hemşerilerimize geçmiş olsun demektir. Ayrıca maddi ve manevi ne ihtiyaçları varsa sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek istedik" şeklinde konuştu.

Erdomoğlu, "Bize uygun yer gösterirseniz ne kadar konut ihtiyacı varsa 800-900 hatta 1000 konut yaparak hemşerilerimize karşılıksız olarak dağıtırız. Erdemoğlu güvencesi ile en kısa sürede, içerisinde halkımızın her türlü ihtiyacına karşılık verecek olan park, bahçe,yürüyüş parkurları,sinema,dinlence alanları ve okulların bulunduğu modern konutlar yapmak istiyoruz. Bir an önce konut yapımına başlayarak, Besni’yi deprem öncesinden daha güzel ve daha yaşanılabilir bir kent olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Koordinatör Vali Abdullah Ayaz Erdemoğlu ailesinin varlıklarını ve yardımlarını depremin ilk dakikalarından itibaren görüldüğünü belirterek, sağlanan maddi ve manevi desteklerinin devletin ve milletin unutmayacağını ifade etti. Ziyaret için teşekkür eden Vali Ayaz, Besni’nin eski günlerine dönmesi için yoğun bir çaba içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.

İbrahim Erdemoğlu ve beraberindeki heyet Erdemoğlu Holding tarafından yapılacak olan modern konutlar için düşünülen alternatif yerleri inceledi. Buradaki geziye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen de eşlik etti.

İncelemelerin ardında İbrahim Erdemoğlu ve beraberindeki heyet en kısa sürede modern konutların yapım sürecini başlatmak amacıyla Besni’den ayrıldı.