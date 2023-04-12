Eskişehir Çınar Kadınları Derneği, deprem bölgesinden Eskişehir’e gelip yerleşen depremzede ailelere Ramazan ayının başından itibaren ücretsiz iftar vererek hayır duaları alıyorlar.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de Ramazan ayında vatandaşlara yönelik ücretsiz iftarlar devam ediyor. Eskişehir’de faaliyet gösteren dernek, Güneydoğu Anadolu’daki büyük depremlerin ardından Eskişehir’e gelerek yerleşen depremzede ailelere verdiği ücretsiz iftar yemekleriyle ön plana çıkıyor. Dernek Başkanı Sema Nur Dilek, Ramazan’ın ilk günlerinde kendi çabalarıyla yaptıkları iftar yemeklerinin bölge esnafın da katkılarıyla düzenli hale getirildiğini belirtti. Günlük yaklaşık 100 kişiye tabldot yemek çıkarıldığını söyleyen Sema Nur Dilek, iftar yemekleri sayesinde depremzede ailelerin kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini vurguladı.

“Ramazan’ın ilk gününden bugüne kadar ara vermeden ücretsiz iftar yemeği vermeye devam ediyoruz"

Eskişehir’de yaşayan depremzede aileler için derneğin iç düzenini değiştirerek esnafın da desteğiyle iftar düzenlediklerinin altını çizen Dilek, "Ramazan ayı başladığında depremzede ailelere birkaç akşam iftar yemeği organize ettik. Derneğimizin içini uygun şekilde ayarlayarak masalar ve sandalyeler koyduk. Esnaflarımızdan yine destek aldık. İlk gün iftar yemeğimizi verdik. Çok güzel takdir edildik bu iftar için. Ertesi gün bir daha iftar yemeği verdik. Esnaflardan takdir toplayınca onlar da bir katkıda bulunmak istediler. Yiyecek konusunda destek vermek istediler. İyilik iyiliği doğurdu. Ramazan’ın ilk gününden bugüne kadar ara vermeden ücretsiz iftar yemeği vermeye devam ediyoruz. Günlük 100 kişiye yakın yemek veriyoruz. 30 kişiye dükkân içinde, hava güzel olduğunda da kapının önünde ve yanımızdaki pasaja masa ve sandalye kurarak iftar yapıyoruz. İftarın ardından da çay, kahve içip sohbetler ediliyor. İlk günler kendi imkânlarımızla yemekleri yaptıktan sonra iftar yemeği devamlı olunca bir lokanta ile anlaştık. Anlaştığımız lokantada maliyetini kurtaracak şekilde bize yardımcı oldu. Hazır yemeklerimiz geliyor. Kendi aşçımızın da desteğiyle iftar yemeklerini hazırlıyoruz" dedi.

"Onlar kendi memleketlerine dönmek istediklerini söyleyene kadar her ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Daha çok Muttalip bölgesinden depremzede ailelerin Eskişehir’de kaldığını ifade eden Dilek, "Depremzedeler Eskişehir’de kendi evlerindeymiş gibi hissediyorlar. Kendi evlerindelermiş gibi rahat oluyorlar. Adeta bir aile ortamı şeklinde geçiyor iftarlarımız. Biz onları depremzede gibi değil de misafir gibi görüyoruz. Ramazan ayından sonra da onlarla iletişimimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. 18 tane ailemizle birebir ilgileniyoruz. Onlar kendi memleketlerine dönmek istediklerini söyleyene kadar her ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ramazan Bayramı’nda Eskişehir gezintisi gibi bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Özellikle çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Bayram bittikten sonra da hafta bir kez, iki kez onlara yardım etmek istiyoruz. Ramazan ayından sonra kendi evlerine de gideceğim. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyorlar. Evleri yıkıldı, yabancı bir şehirdeler. Benim getirdiğim aileler Eskişehir’de sadece bizi tanıyorlar. Sürekli destek vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Biz veren el ile alan eli birleştiriyoruz"

Kadir Gecesi gününde otizmli çocukları ve depremzede ailelerin çocukları için geniş çaplı bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirten Sema Nur Dilek, “Sahne kurup Hacivat-karagöz, sihirbaz oyunları gibi moral etkinliği yapacağız. Depremzede çocuklara bayramlıklar alıyoruz. Sadece bizim değil Eskişehir’deki gönüllü, hayırsever esnaflarımız sayesinde bunları yapacağız. Biz veren el ile alan eli birleştiriyoruz. Ben daha önce de kendim destek olmaya çalışıyordum. Bu derneği kurmadan önce de kendi çapımızda destekler veriyorduk. Derneğin Genel Kurucu Başkanı bana bu işlerde vesile oldu, tavsiyeler verdi. Belki bin tane çocuğa faydam oldu” ifadelerini kullandı.