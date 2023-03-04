Tokat’ta misafir olan depremzedeler şehir içi toplu taşıma ulaşımı ile kaldıkları konutlarda su hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Tokat’ta misafir olan depremzedeler şehir içi toplu taşıma ulaşımı ile kaldıkları konutlarda su hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından evleri oturulamaz hale gelen vatandaşlardan yaklaşık 14 bini Tokat’a yerleşti. Kent merkezinde ikamet eden 8 bine yakın misafir depremzedenin hayatını kolaylaştırma adına Tokat Belediyesi Meclisi karar aldı. Misafir Kart adıyla yürürlüğe giren uygulama ile depremzede vatandaşlar şehir içi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek. Ayrıca il merkezinde misafir olan depremzedelerin kaldıkları konutlarda su hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

“7 bin 982 depremzede kardeşimize yönelik kararlar aldık”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il merkezinde ikamet eden depremzedelerin belediyeye başvurdukları takdirde bu hizmetlerden faydalanabileceğini ifade ederek, “Tokat Belediye Meclisi olarak Tokat merkezde misafir ettiğimiz 7 bin 982 depremzede kardeşimize yönelik kararlar aldık. Bu kararlardan bir tanesi de gerek kiracı olarak gerekse bir yakını tarafından misafir edilen veya bir başkası tarafından ev tahsis edilen bütün depremzede kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız. Belediye sınırları içerisinde geçici olarak ikamet misafirimiz ayrıca toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. AFAD tarafından verilen belgeye sahip olan depremzedeler, belgeleri ile birlikte Tokat Bürosuna şahsen başvurarak bu hizmetten faydalanmaya başlayacak” dedi.