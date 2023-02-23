Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘afet bölgesinden Bursa’ya gelen depremzede vatandaşlarımıza destek olabilmek adına’ mesken aboneliği yapılırken alınan ’İçme Suyu Abonelik Teminat Bedeli’nin tahsil edilmeyeceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘afet bölgesinden Bursa’ya gelen depremzede vatandaşlarımıza destek olabilmek adına’ mesken aboneliği yapılırken alınan ’İçme Suyu Abonelik Teminat Bedeli’nin tahsil edilmeyeceğini duyurdu.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından harekete geçerek tüm ekipleriyle birlikte sahada olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve gelen yardımların koordinasyonu konularında canla başla çalışmaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sebebiyle yaşadıkları şehirlerden Bursa’ya göç ederek yerleşen depremzedeleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, ‘afet bölgesinden Bursa’ya gelen depremzede vatandaşlarımıza destek olabilmek adına’ mesken abonesi olurken alınan ’İçme Suyu Abonelik Teminat Bedeli’nin tahsil edilmeyeceğini duyurdu. Deprem bölgesinden gelen vatandaşların ‘haktan yararlanmak için’ afetzede olduklarına dair e-devlet çıktısı veya resmi kurumlardan belge alarak BUSKİ abonelik merkezine başvurmaları yeterli olacak. Alo 185 veya 444 16 00 numaralı iletişim hatlarından da konuya ilişkin bilgi alınabilecek.