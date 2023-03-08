Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşlar, geleneksel el sanatları yaparak moral buldu.

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede vatandaşlar, geleneksel el sanatları yaparak moral buldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında seferberlik ilan ederek tüm imkanlarıyla deprem bölgesine yardıma koşan Şehzadeler Belediyesi, Manisa’ya gelen depremzedeler için de farklı çalışmalara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzede çocukların moral bulması için gölge oyunları, palyaço gösterileri gibi etkinlikler düzenleyen belediye görevlileri, yeni bir etkinliğe daha imza attı. Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinlikte tarihi Kurşunlu Han’da geleneksel el sanatları öğreten eğitmenler depremzede aileler için workshop yaptı. Etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar ahşap boyama, filografi, ebru gibi geleneksel el sanatları yaparak, keyifli birkaç saat geçirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine personellerimiz, iş makinalarımızı göndererek asrın felaketi sonrasında yaraları sarmak için seferber olduk. Adıyaman’da kurulan çadırkentte açtığımız mobil aşevi ile onların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızın da her türlü ihtiyacı için yine tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yaşadıkları felaketin izlerini silebilmeleri için bize düşen her türlü görevi yapmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Düzenlediğimiz moral etkinlikleri ile onlara yaşanan felaketi birkaç saatliğine de olsa unutturabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.