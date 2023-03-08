Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde, vatandaşların bulundukları yerlere giden sağlık ekipleri tarafından sağlık hizmeti veriliyor. Tüm sağlık taramaları yapılan vatandaşlara teşhise göre ilaçları da hemen teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde, vatandaşların bulundukları yerlere giden sağlık ekipleri tarafından sağlık hizmeti veriliyor. Tüm sağlık taramaları yapılan vatandaşlara teşhise göre ilaçları da hemen teslim ediliyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ciddi yıkıma yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ile ilçeye bağlı kırsal mahalleler oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede 2 bin 500 civarında vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı.

Ekipler hastaların ayağına gidiyor

Yaşanan afetin ardından ilçede ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bir taraftan yeni yaşam alanlarının kurulumu devam ederken diğer taraftan ise depremzede vatandaşların yaraları sarılıyor. Asrın felaketi sonrası özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük geçen kırsal mahallelerdeki vatandaşların ayağına sağlık ekipleri kendisi gidiyor. Kırsal mahallelerdeki vatandaşları ziyaret eden sağlık ekipleri, tüm sağlık taramalarını yaparak teşhise göre ilaçlarını da hemen teslim ediyor.

Bakan Koca kırsalda yapılan çalışmaları sosyal medyadan duyurdu

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda" ifadelerini kullandı.