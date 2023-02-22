Düzce Sağlık Müdürlüğü personelleri, kente gelen depremzedeler ile yakından ilgileniyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü personelleri, kente gelen depremzedeler ile yakından ilgileniyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardında 11 ilde yıkımlar yaşanmıştı. Deprem bölgesinden ayrılarak Düzce’ye gelen vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Depremzedeler ile yakından ilgilenen ekipler, düzenli sağlık kontrollerini yapıyor. Bu çerçevede diş hekimleri, depremzedelerin ağız ve diş kontrolünü yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Deprem bölgelerinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızın diş tedavilerini ve diş bakımlarını titizlikle ve hızla bir şekilde yapıyoruz. Ekibimize teşekkür eder, hastalarımıza sağlıklı günler dilerim" dedi.