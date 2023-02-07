ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, depremde yaralanan ve tedavi görmek için Alanya’ya gelen depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, depremde yaralanan ve tedavi görmek için Alanya’ya gelen depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde yaralanan depremzedeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan Depremzede Servisinde tedavi görmeye başladı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Depremzede Servisinde tedavi gören vatandaşlara ise ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu. Tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Rektör Kalan, hastane personeli ve Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerinin el birliği ile yaralı vatandaşların sağlığına kavuşması için büyük emekler verdiğini söyledi.

Depremzede servisi hizmete açıldı

Yoğun mesai harcanarak hızlı bir şekilde depremzede servisi hizmete açılarak depremde yaralanan vatandaşların tedavisine başlanıldığını duyuran Rektör Kalan, “Hastanemiz depremzede servisinde hocalarımız görevlerine başladı ve ivedi bir şekilde yaralı vatandaşlarımızı tedavi ediyor. Tedavisine başlanan vatandaşlarımızı müşahede ettik, durumları ile ilgili bilgi edindik ve geçmiş dileklerinde bulundum. Yatan hastalarımızın içi ferah olsun. Burada, onlara devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en iyi şartlarda sağlık hizmeti veriyoruz, vereceğiz. Bu servisin ivedi bir şekilde hazırlanması için emek veren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile Başhekimimiz Doç. Dr. Oğuz Karahan’a teşekkür eder, görevli sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi öğrencilerimize görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

ALKÜ’den giden ekip bölgeye ulaştı

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesiyle ALKÜ Tıp Fakültesi Doktorları, AFAD ile koordineli olarak gönüllü ALKÜ Akseki MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı personeli, ALKÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden AFAD gönüllüsü 11 öğrenci de deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. Ayrıca hasar tespit çalışmalarına katılmak için 3 öğretim elemanı deprem bölgesine sevk edildi. Öte yandan ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri de altyapı noktasında teknik destek vermek amacıyla BOTAŞ ve yetkili kurumlar ile görüşmeleri sürdürüyor.