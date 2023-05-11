Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince depremzedelere psikodestek verilmeye devam ediyor.

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yakınlarını, evlerini, iş yerlerini depremden dolayı kaybeden binlerce vatandaş için ise Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Depremzedelerle her zaman bir araya gelerek psikodestek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

Ekipler psikodesteğin yanı sıra geçici barınma alanlarında kalan çocuklara moral vermek için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selahattin Bozkurt, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tüm destek ekiplerimiz ve bünyemizde çalışan kırmızı yelekli arkadaşlarımız ile sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle geçici barınma alanlarında bulunan çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız çocuklarımıza depremi unutturmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz çünkü çocuklar bizim için değerlidir onlar bizim geleceğimizdir. Ayrıca ebeveynler içinde saha ekiplerimiz onlarla görüşerek psikodestek ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bununla ilgili olumlu sonuçlar alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda şehit ve gazi ailelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık bunun yanında engelli vatandaşlarımızın da hep yanında olduk ve ilimiz normal hayata dönmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre zarfında bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.